La linea Rimini-Monaco fa gola | Il treno faccia tappa a Bellaria
Un treno internazionale che colleghi direttamente la Germania alla Romagna e che, lungo la tratta Rimini–Monaco di Baviera, si fermi anche a Bellaria Igea Marina. È questo l’obiettivo dell’interrogazione presentata alla Camera dall’onorevole Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, che ha chiesto al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di valutare l’inserimento della città fra le fermate del servizio. La tratta, avviata nel 2018, è stata rafforzata da maggio con un’estensione del servizio anche nei mesi invernali. "La linea Rimini–Monaco è un collegamento strategico per il turismo dell’Adriatico", osserva Tassinari, ricordando che "oggi i convogli non prevedono alcuna sosta a Bellaria, nonostante la stazione sia perfettamente funzionante". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Valigia? No, armadio portatile! Con la linea Gotech Trunk by Carpisa trovi tanti spazi separati e massima organizzazione. Rivoluziona il tuo modo di viaggiare con Carpisa! Ti aspettiamo in Store! Carpisa Rimini ti aspetta all’interno del Centro - facebook.com Vai su Facebook
Rimini, la città dove si costruisce di tutto tranne case per chi ne ha bisogno - Rimini, la città dove si costruisce di tutto tranne case per chi ne ha bisogno ... Segnala chiamamicitta.it
I treni da Monaco fermino a Bellaria. Tassinari (FdI) sollecita il Ministero - Romagna di Forza Italia, Rosaria Tassinari, ha presentato un’ interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per solle ... Si legge su msn.com
Prima tegola sull’estate. Cancellati i voli da Monaco. La Germania è più lontana: "Ci rifaremo nel 2026" - Il debutto era stato previsto a fine maggio, con la compagnia Universal Air: un volo a settimana da Monaco di Baviera, ogni giovedì fino a ... Come scrive ilrestodelcarlino.it