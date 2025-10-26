La linea Rimini-Monaco fa gola | Il treno faccia tappa a Bellaria

Un treno internazionale che colleghi direttamente la Germania alla Romagna e che, lungo la tratta Rimini–Monaco di Baviera, si fermi anche a Bellaria Igea Marina. È questo l’obiettivo dell’interrogazione presentata alla Camera dall’onorevole Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, che ha chiesto al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di valutare l’inserimento della città fra le fermate del servizio. La tratta, avviata nel 2018, è stata rafforzata da maggio con un’estensione del servizio anche nei mesi invernali. "La linea Rimini–Monaco è un collegamento strategico per il turismo dell’Adriatico", osserva Tassinari, ricordando che "oggi i convogli non prevedono alcuna sosta a Bellaria, nonostante la stazione sia perfettamente funzionante". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

