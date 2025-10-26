Severini Melograni Cara, sono anni che desidero conoscerla di persona ma so che lei vive a Roma. Anche se viene spesso a Milano! E da quando seguo ”In forma con Ivan” il grande Cottini che ha questa utilissima rubrica all’interno di “Oancheno“, la sua trasmissione della domenica mattina (che io però mi godo in replica il lunedì notte perché mi alzo tardi e vado a letto quando la vostra squadra va in onda). Ivan mi ha finalmente insegnato una ginnastica dolce che è utile non soltanto alle persone disabili ma anche a noi “over”. Come fare? Devo venire a Roma per incontrarvi? Nonno Eugenio Caro collega nonno! Sa quanti ci scrivono che seguono il nostro grande Ballerino con le Ruote? Anche io sto imparando a muovermi meglio e soprattutto mi sento meglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La lezione per tutti di Ivan Cottini, il “ballerino con le ruote“