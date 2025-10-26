La lezione di Cuadrado e il sipario con Allegri Spregiudicatezza ed esperienza da leader

di Lorenzo Vero Leader tecnico e carismatico. Juan Cuadrado, venerdì sera, ha cambiato l’inerzia della partita del Pisa al "Meazza" contro il Milan. Paga la scelta di Gilardino di inserirlo a gara in corso (ormai è una scelta tattica) al posto di Giovanni Bonfanti, conferendo così più palleggio, qualità alla squadra. Ma anche più spregiudicatezza ed esperienza. E il colombiano l’ha messa tutta in campo. Prima si conquista un calcio di rigore, quindi lo trasforma. Spiazza il portiere con una freddezza glaciale, davanti alla Curva Sud e a 70mila tifosi che fischiano (complice anche il suo passato tra Juventus e Inter). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La lezione di Cuadrado e il sipario con Allegri. Spregiudicatezza ed esperienza da leader

