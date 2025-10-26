La Lazio segna con Basic nel primo tempo la Juve non fa gol e affonda in classifica

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il risultato dell'Olimpico (1-0) spinge i bianconeri a -3 dalla zona Champions League e a -6 dalla vetta. È di Basic la rete che ha deciso l'incontro nel primo tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

lazio segna basic primoJuventus brutta a quattro e sprecona a tre. Lazio avanti 1-0 con Basic all'intervallo - Juventus, con i biancocelesti in vantaggio per 1- Lo riporta tuttomercatoweb.com

lazio segna basic primoLazio-Juventus 1-0, i tifosi bianconeri fischiano dal settore ospiti a fine primo tempo - Non è stato un grande primo tempo quello della Juventus sul campo della Lazio. Riporta tuttomercatoweb.com

lazio segna basic primoSerie A, Lazio in vantaggio a fine primo tempo contro la Juventus: decide Basic - Per il momento a condurre il match sono i biancocelesti di Maurizio Sarri grazie alla rete segnata ... Segnala firenzeviola.it

Cerca Video su questo argomento: Lazio Segna Basic Primo