La Lazio segna con Basic nel primo tempo la Juve non fa gol e affonda in classifica
Il risultato dell'Olimpico (1-0) spinge i bianconeri a -3 dalla zona Champions League e a -6 dalla vetta. È di Basic la rete che ha deciso l'incontro nel primo tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
