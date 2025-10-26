La Lazio batte la Juve e inguaia Tudor
AGI - La Lazio ritrova i tre punti in casa battendo la Juventus per 1-0 nel match che chiude l'ottava giornata di Serie A. Nonostante le assenze, i biancocelesti fanno la partita con la mentalità e il "sacrificio" richiesti da Sarri e salgono a 11 punti, a una lunghezza dai bianconeri, che incappano nella terza sconfitta consecutiva tra campionato e coppa: nel complesso, la squadra di Tudor non vince da otto partite, da quella vinta contro l'Inter il 13 settembre. A decidere la gara dell'Olimpico è stato Basic. Tante le polemiche arbitrali nel corso del match (che seguiranno verosimilmente nel post-partita). 🔗 Leggi su Agi.it
