La Lazio batte 1-0 una Juventus troppo rinunciataria | basta la rete di Basic

Continua il momento orribile della Juventus di Igor Tudor, che torna dall’Olimpico con la terza sconfitta consecutiva in saccoccia. I bianconeri, che erano apparsi molto in palla contro il Real Madrid in Champions, non riescono mai a mettere davvero in difficoltà la Lazio di Maurizio Sarri, che riesce ad ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. Ai capitolini, infatti, basta la rete segnata dal croato Basic nel primo tempo, agevolata da un retropassaggio suicida di Jonathan David per portare a casa una vittoria pesante. Il punteggio, in questo caso, è un po’ bugiardo, visto che la Juventus rarissimamente ha impegnato Provedel. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Lazio batte 1-0 una Juventus troppo rinunciataria: basta la rete di Basic

Altri contenuti sullo stesso argomento

?LE NOSTRE PARTITE La Lazio batte il Galatasaray allo Stadio Olimpico grazie a un gol di Dejan Stankovic. https://www.laziowiki.org/wiki/Mercoled%C3%AC_24_ottobre_2001_-_Roma,_stadio_Olimpico_-_Lazio-Galatasaray_SK_1-0 - facebook.com Vai su Facebook

U14 Reg. Ecc.: Lazio-Colleferro 6-1 Quarta vittoria consecutiva per le aquile di Edoardo Ragaini. La Lazio batte il Colleferro grazie alle reti di Vinci, D'Aniello, Nunnari, Belardelli ed alla doppietta di Ascenzi e vola al secondo posto. LE FOTO: - X Vai su X

La Lazio batte 1-0 una Juventus troppo rinunciataria: basta la rete di Basic - Terza sconfitta consecutiva per i bianconeri di Tudor, che vengono sconfitti dall'undici dell'ex Sarri grazie alla rete del croato nel primo tempo. Segnala ilgiornale.it

Lazio – Juventus 1-0 cronaca e highlights: Basic rincara la crisi bianconera! – VIDEO - 0 cronaca e highlights: il gol iniziale di Basic decide la sfida che rilancia i biancocelesti e affossa Tudor. generationsport.it scrive

Lazio-Juventus risultato 1-0: un gol di Basic certifica la crisi bianconera - Diventano invece cinque le gare consecutive del campionato bianconero senza successi, con tre pareggi e due sc ... Riporta corriere.it