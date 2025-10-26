La Juve cade anche a Roma | 1-0 per la Lazio rete di Basic

Iltempo.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA (ITALPRESS) – La Lazio ritrova i tre punti in casa battendo la Juventus per 1-0 nel match che chiude l'ottava giornata di Serie A. Nonostante le assenze, i biancocelesti fanno la partita con la mentalità e il “sacrificio” richiesti da Sarri e salgono a 11 punti, a una lunghezza dai bianconeri, che incappano nella terza sconfitta consecutiva tra campionato e coppa: nel complesso, la squadra di Tudor non vince da otto partite, da quella vinta contro l'Inter il 13 settembre. A decidere la gara dell'Olimpico è stato Basic. Tante le polemiche arbitrali nel corso del match (che seguiranno verosimilmente nel post-partita). 🔗 Leggi su Iltempo.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

juve cade roma 1La Juve cade anche a Roma: 1-0 per la Lazio, rete di Basic - Nonostante le assenze, i biancocelesti fanno la partita con la mentalità e i ... Riporta msn.com

juve cade roma 1Lazio-Juventus 1-0, Basic lancia Sarri: Tudor cade ancora - I biancocelesti vincono grazie a un gol in avvio del centrocampista, per i bianconeri arriva un altro ko pesante ... Come scrive calciomercato.it

juve cade roma 1Lazio-Juventus 1-0: video, gol e highlights - I bianconeri non riescono a ritrovare la vittoria, che manca da 8 partite, perdono la terza gara consecutiva tra Serie A e Champions, arrendendosi alla Lazio che gioca una gara cinica e attenta e vinc ... Secondo sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Juve Cade Roma 1