La guerra rimane scritta nei geni | una ricerca di Yale mostra come il trauma della violenza si trasmette di madre in figlio
È la conclusione, supportata da solide prove scientifiche, di uno studio coordinato dall’antropologa Catherine Panter-Brick, docente alla Yale Jackson School of Global Affairs, e pubblicato su Scientific Reports. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
