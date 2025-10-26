La grande azienda che investe sui giovani e che ha assunto 219 laureati

Monzatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro sono i giovani laureati. Ne è certa STMicroelectronics, il colosso mondiale dei microprocessori che ad Agrate Brianza ha il suo principale sito in Italia. Un investimento sui giovani laureati e laureandi che ha visto l’azienda assumere (negli ultimi sei anni) 219 laureati. Le figure. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

