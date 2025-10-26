La giornata della Serie D Per Ostiamare e Teramo sfide abbordabili | i laziali vedono la fuga
Nella nona giornata un solo derby, quello tra Maceratese e Ancona. Per i dorici l’impegno più probante, almeno sulla carta, delle squadre che occupano il podio del girone F di D, visto che la capolista Ostiamare è impegnata nel testa coda, mentre il Teramo ospita la Sammaurese. Serie D (girone F), nona giornata (ore 14:30): Castelfidardo-Ostia Mare, Chieti-Atletico Ascoli, Vigor Senigallia-Termoli (ore 15:30), Fossombrone-Notaresco, Giulianova-San Marino, Maceratese-Ancona (ore 15), Sora-L’Aquila, Teramo-Sammaurese, UniPomezia-Recanatese (a porte chiuse). Classifica: Ostia Mare 24; Ancona 19; Teramo 18; L’Aquila e Notaresco 17; Chieti 12; Atletico Ascoli e Vigor Senigallia 11; Termoli 10; Sora, Maceratese e UniPomezia 9; Fossombrone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
9^ GIORNATA SERIE D: REAL CALEPINA-VIRTUS CISERANOBERGAMO Prosegue il campionato di Serie D e per la nona giornata i ragazzi di mister Joelson saranno impegnati in casa nella sfida contro la Virtus CiseranoBergamo. Fischio d’inizio in progra - facebook.com Vai su Facebook
Prossima partita ? 9ª giornata Serie BKT Catanzaro Sabato 25 ottobre ? 19:30 Stadio Nicola Ceravolo - X Vai su X
La giornata della Serie D. Per Ostiamare e Teramo sfide abbordabili: i laziali vedono la fuga - Nella nona giornata un solo derby, quello tra Maceratese e Ancona. Scrive msn.com
Serie D, nona giornata: spicca il derby Maceratese-Ancona. Testacoda Castelfidardo-Ostiamare, la Vigor con il Termoli - ANCONA Torna in campo la Serie D e fari rivolti alla nona giornata tutta in campo oggi, 25 ottobre. Riporta corriereadriatico.it
Castelfidardo-Ostiamare: diretta live e risultato in tempo reale - Ostiamare di Domenica 26 ottobre 2025: formazioni e tabellino. Si legge su calciomagazine.net