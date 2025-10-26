La Gemini Mestre cade al Taliercio nel finale | 79-78 per Cividale

Sconfitta dolorosa per la Gemini Mestre al Taliercio contro la Gesteco di Cividale del Friuli. Nella serata del 25 ottobre i ragazzi di coach Ferrari giocano un match equilibrato e intenso, arrivando avanti negli ultimi minuti, ma cedendo per un punto nel finale.Clicca qui per iscriverti al. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Gemini sotto di soli 5 punti all’intervallo lungo contro @uebcividale #geminimestre #vadofuoriditesta - facebook.com Vai su Facebook

Gemini sotto 33-52 all’ intervallo lungo Walter Dabalà #geminimestre #vadofuoriditesta - X Vai su X

