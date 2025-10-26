La Gazzetta si preoccupa per l’Inter | Chivu ha concesso due gol puerili al Napoli

A quanto pare l’Inter di Chivu è tornata improvvisamente ai problemi atavici di inizio stagione (e della fine di quella scorsa ndr). I gol subìti in contropiede dal Napoli ieri – due giocate incredibili di McTominay e Anguissa, di pura tecnica e forza – non sono piaciute alla Gazzetta dello Sport né al Corriere della Sera. Entrambe le testate parlano di una fragilità difensiva andante della squadra considerata come la più forte in Serie A (e che veniva da 7 vittorie di fila ndr). Gazzetta si preoccupa per la difesa dell’Inter, Chivu ha concesso gol puerili al Napoli. “C’è un problema in difesa, di nuovo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Gazzetta si preoccupa per l’Inter: Chivu ha concesso due gol puerili al Napoli

Approfondisci con queste news

La Gazzetta dello Sport si preoccupa per il Napoli che potrebbe avere un "grande rimpianto" in relazione alla clausola rescissoria di Hojlund. - facebook.com Vai su Facebook

Anche a Bari preoccupa l’invasione del fentanyl. E arriva la stagione delle droghe «fai da te» - X Vai su X

La Gazzetta si preoccupa per l’Inter: Chivu ha concesso due gol puerili al Napoli - Chivu e l'Inter hanno perso 3 partite su 8 e hanno mostrato una certa fragilità difensiva a tratti difficile da spiegare. Come scrive ilnapolista.it