La Gazzetta si preoccupa per l’Inter | Chivu ha concesso due gol puerili al Napoli
A quanto pare l’Inter di Chivu è tornata improvvisamente ai problemi atavici di inizio stagione (e della fine di quella scorsa ndr). I gol subìti in contropiede dal Napoli ieri – due giocate incredibili di McTominay e Anguissa, di pura tecnica e forza – non sono piaciute alla Gazzetta dello Sport né al Corriere della Sera. Entrambe le testate parlano di una fragilità difensiva andante della squadra considerata come la più forte in Serie A (e che veniva da 7 vittorie di fila ndr). Gazzetta si preoccupa per la difesa dell’Inter, Chivu ha concesso gol puerili al Napoli. “C’è un problema in difesa, di nuovo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
