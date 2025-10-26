La Forza di una Donna | tragico omicidio e nuove tensioni nelle anticipazioni dal 27 ottobre al 1° novembre 2025
Un evento tragico sconvolge gli sviluppi della dizi La Forza di una Donna. Gli scagnozzi di Nezir Korkmaz, incaricati di rapire Bahar, Nisan e Doruk per attirare il nemico Sarp Çe?meli, uccidono per errore Yeliz. Fortunatamente, poco prima della tragedia, Sarp aveva messo in salvo Bahar e i bambini, portandoli in un rifugio sicuro in montagna. Bahar, ignara di quanto accaduto, rimane all’oscuro della morte dell’amica, mentre Ceyda, Hatice, Enver e Arif affrontano il doloroso lutto. Le puntate si possono seguire su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 16.05, con la maxi puntata del sabato alle 14. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
