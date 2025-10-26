La forza di una donna Bahar scatena il duello | Sarp vacilla davanti a Sirin

Sbircialanotizia.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In La forza di una donna, il cuore batte più forte: Bahar cerca una verità che brucia e pretende risposte. Un faccia a faccia tra Sirin e Sarp promette scosse profonde, mentre i sentimenti rimasti tra le pieghe del passato tornano a chiedere conto. Un faccia a faccia che brucia La mossa è di Bahar: . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

