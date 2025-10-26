La forza di una donna anticipazioni dal 27 al 31 ottobre | Sarp salva Bahar e i figli Yeliz muore
Nuovi colpi di scena ci attendono nella quindicesima settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna ( Kad?n ). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 27 al 31 ottobre? Riflettori puntati su Sarp, che farà un gesto improvviso che gli permetterà di mettere in salvo Bahar e i figli. Il suo intervento non basterà però a salvare a vita a Yeliz. Scopriamo insieme le trame settimanali. Kadin – La forza di una donna, trame al 31 ottobre. Bahar affronta Ceyda e le chiede il motivo per cui ha deciso di lasciarla sola al colloquio di lavoro. Lei a quel punto le rivela che Emre è in realtà il padre di sua figlia Arda, nonché il suo primo e unico amore. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
