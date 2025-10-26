La Fortitudo riprende la marcia battuta al PalaDozza la Tezenis Verona
La Tezenis Verona interrompe la propria striscia di vittorie al PalaDozza contro la Fortitudo Bologna. Nella prima parte di gara le difese prevalgono sugli attacchi che faticano a costruire buoni tiri. Nel secondo tempo Verona mette la testa avanti con le iniziative di McGee ma non riesce a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Ritorna in campo con Fortitudo! I nostri Corsi Base Fortitudo stanno per ripartire. Che tu sia un principiante assoluto, un ex-giocatore che vuole riprendere, o semplicemente curioso di provare uno sport dinamico e divertente, abbiamo quello che fa per te. - facebook.com Vai su Facebook
La Fortitudo riprende la marcia, battuta al PalaDozza la Tezenis Verona - La Tezenis Verona interrompe la propria striscia di vittorie al PalaDozza contro la Fortitudo Bologna. Scrive bolognatoday.it