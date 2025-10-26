La Fortitudo riprende la marcia battuta al PalaDozza la Tezenis Verona

Bolognatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Tezenis Verona interrompe la propria striscia di vittorie al PalaDozza contro la Fortitudo Bologna. Nella prima parte di gara le difese prevalgono sugli attacchi che faticano a costruire buoni tiri. Nel secondo tempo Verona mette la testa avanti con le iniziative di McGee ma non riesce a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

fortitudo riprende marcia battutaLa Fortitudo riprende la marcia, battuta al PalaDozza la Tezenis Verona - La Tezenis Verona interrompe la propria striscia di vittorie al PalaDozza contro la Fortitudo Bologna. Scrive bolognatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Fortitudo Riprende Marcia Battuta