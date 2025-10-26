La Fiorentina rimonta con due rigori | è 2-2 contro il Bologna

Ilgiornaleditalia.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Franchi si passa dalla contestazione vibrante al pareggio anti-crisi dei viola. FIRENZE - Il Bologna getta al vento la grande occasione di espugnare lo stadio Franchi e di regalarsi per una sera il terzo posto in Serie A facendosi rimontare due reti quando ormai la Fiorentina sembrava ormai annic. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

la fiorentina rimonta con due rigori 232 2 2 contro il bologna

© Ilgiornaleditalia.it - La Fiorentina rimonta con due rigori: è 2-2 contro il Bologna

Altri contenuti sullo stesso argomento

fiorentina rimonta due rigoriLa Fiorentina si salva di rigore, Bologna rimontato da 2-0 a 2-2: Pioli resta a rischio esonero - La Fiorentina evita un’altra sconfitta solo nel finale e conquista il quarto pareggio consecutivo in campionato. fanpage.it scrive

fiorentina rimonta due rigoriFiorentina-Bologna 2-2, viola di rigore: Kean rimonta rossoblù nel recupero - La Fiorentina si salva nel recupero grazie a due calci di rigore, trovando un insperato pareggio 2- Come scrive adnkronos.com

fiorentina rimonta due rigoriFiorentina-Bologna 2-2, due rigori salvano i Viola - Grazie ad un rigore al 93' i Viola evitano la sconfitta in casa contro il Bologna pareggiando 2- msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Rimonta Due Rigori