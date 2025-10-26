La Fiorentina agguanta il Bologna | rimonta di rigore Pioli allontana il baratro

Fiorentina-Bologna 2-2 RETI: 25' pt Castro; 7' st Cambiaghi, 28' st Gudmundsson (rig.), 51' st Kean (rig.). FIORENTINA (3-5-2): De Gea 7; Pongracic 5.5, Pablo Mari 5, Ranieri 5.5 (40' st Piccoli sv); Dodò 5, Mandragora 5 (8' st Ndour 6), Nicolussi Caviglia 5.5 (19' st Sabiri 6), Fagioli 5 (8' st Dzeko 6), Gosens 5 (8' st Fortini 6); Kean 6, Gudmundsson 6. In panchina: Martinelli, Lezzerini, Comuzzo,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Fiorentina agguanta il Bologna: rimonta di rigore. Pioli allontana il baratro

Altri contenuti sullo stesso argomento

In Serie A1 Scandicci travolge Milano. Conegliano vince e agguanta la vetta - facebook.com Vai su Facebook

Fiorentina-Bologna 2-2, viola di rigore: Kean rimonta rossoblù nel recupero - (Adnkronos) – La Fiorentina si salva nel recupero grazie a due calci di rigore, trovando un insperato pareggio 2- pianetagenoa1893.net scrive

Fiorentina – Bologna 2-2 cronaca e highlights: la Viola salva la pelle – VIDEO - Bologna cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... Da generationsport.it

La Fiorentina rimonta con due rigori: è 2-2 contro il Bologna - Il Bologna getta al vento la grande occasione di espugnare lo stadio Franchi e di regalarsi per una sera il terzo posto in Serie A facendosi rimontare due reti quando ormai la Fiorentina sem ... Segnala msn.com