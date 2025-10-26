La Festa del Cinema non è ancora finita | arriva Verdone e tutto il cast di Vita da Carlo 4
Domenica 26 ottobre chiude la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Dopo 11 giorni di film, masterclass, red carpet ed eventi diffusi in tutta la città, la macchina della kermesse dà appuntamento al 2026, non prima di aver accolto un grande maestro del cinema italiano: Carlo Verdone. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Scopri altri approfondimenti
I voti ai look delle star sul red carpet della Festa del Cinema di Roma - facebook.com Vai su Facebook
Alessandro Borghi e Luca Marinelli tornano insieme sul red carpet della 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma per rendere omaggio a “Non essere cattivo”, capolavoro di Claudio Caligari, a dieci anni dalla sua uscita Il loro ritorno alla Festa del Cine - X Vai su X
Festa del Cinema di Roma, la diretta: a "Cuba & Alaska" il premio come miglior documentario - Tutto pronto per la cerimonia di premiazione della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Come scrive ilmessaggero.it
Festa Cinema di Roma, premio carriera a Richard Linklater - La Festa del Cinema assegnerà il Premio alla Carriera a Richard Linklater, tra i massimi autori del cinema americano contemporaneo, regista di opere come la trilogia "Before" (Prima dell'alba, Before ... Segnala ansa.it