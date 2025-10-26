La festa d' autunno a Lesignano | Guarda chi c' era le immagini

La sfilata di Smile, i cocktails del Teo e la musica di Dj Grano e Rosika Dj: una squadra vincente che ha riempito la piazza a Lesignano durante “La festa d’autunno” organizzata dalla Proloco. . 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Torna la FESTA D’AUTUNNO a Valdagno! Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025 Quattro giorni di profumi, sapori e divertimento per grandi e piccini: Caldarroste e vino “turbinelo” Stand bavarese con birra, crauti e wurstel Frittelle dolci e salate Gio - facebook.com Vai su Facebook

La festa d'autunno a Lesignano | Guarda chi c'era, le immagini - La sfilata di Smile, i cocktails del Teo e la musica di Dj Grano e Rosika Dj : una squadra vincente che ha riempito la piazza a Lesignano durante “La festa d’autunno” organizzata dalla Proloco. Scrive parmatoday.it

Due giornate di festa dedicate ai sapori d’autunno con la Festa della Castagna a Sant’Angelo in Campo - Appuntamento sabato 25 e domenica 26 ottobre alla pista di pattinaggio fra enograstronomia, divertimento e tante esibizioni ... luccaindiretta.it scrive