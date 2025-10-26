La festa d' autunno a Lesignano | Guarda chi c' era le immagini

Parmatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sfilata di Smile, i cocktails del Teo e la musica di Dj Grano e Rosika Dj: una squadra vincente che ha riempito la piazza a Lesignano durante “La festa d’autunno” organizzata dalla Proloco. . 🔗 Leggi su Parmatoday.it

