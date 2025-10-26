La femminanza | il nuovo nome della solidarietà femminile

Nel nostro vocabolario emotivo manca una parola unica che descriva uno dei sentimenti più antichi del mondo, quello che lega donne di tutti i tempi e luoghi: la salvifica solidarietà femminile. Quella che non si misura in hashtag o in slogan, ma in gesti silenziosi – una mano che sorregge, uno sguardo che capisce, una parola che rimedia. È da qui che parte la scrittrice Antonella Mollicone, ospite del vodcast Il piacere della lettura online sui siti dei nostri giornali, per raccontare la sua “ femminanza ”: una forza invisibile e collettiva, una rete di resistenza e cura che attraversa generazioni di donne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

