La farsa di Conte | così è stato rieletto presidente del M5S

Il Movimento 5 Stelle ha scelto il suo nuovo presidente. Ed è Giuseppe Conte, che ha battuto. Giuseppe Conte. Già, perché dall'uno vale uno al candidato unico il passo è stato breve. E questo nonostante i dissidi interni che hanno avuto come epilogo le dimissioni di Chiara Appendino. Eppure non è che mancassero sfidanti: per la leadership erano arrivate ben 77 candidature. Di queste, 56 sono state escluse perché non rispettavano i requisiti. Degli altri 20 pronti a mettersi al comando nemmeno uno è riuscito a raccogliere tra il 17 e il 22 settembre le almeno 500 firme richieste per poter correre alla carica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

