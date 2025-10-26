La donna insultata e aggredita perché non indossava il velo
Stava attraversando il sottopasso della metropolitana insieme alla figlia di 5 anni quando, improvvisamente, è stata insultata e aggredita da alcuni connazionali perché non indossava il velo.Il fatto è successo a Sesto San Giovanni, alle porte di Monza. La vittima è una donna di 44 anni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Una donna che viene insultata du uomo deve stare in silenzio o deve reagire e dire che è una vergogna? Qual è il femminismo della sinistra? Quanta ipocrisia!" Giovanni Donzelli (Fratelli d'Italia) a a $drittoerovescio sulle parole di Maurizio Landini a Giorgia - X Vai su X
Dritto e rovescio. . Una donna che viene insultata du uomo deve stare in silenzio o deve reagire e dire che è una vergogna? Qual è il femminismo della sinistra? Quanta ipocrisia!" Giovanni Donzelli (Fratelli d'Italia) a a #drittoerovescio sulle parole di Maurizio - facebook.com Vai su Facebook