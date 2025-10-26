La donna insultata e aggredita perché non indossava il velo

Monzatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stava attraversando il sottopasso della metropolitana insieme alla figlia di 5 anni quando, improvvisamente, è stata insultata e aggredita da alcuni connazionali perché non indossava il velo.Il fatto è successo a Sesto San Giovanni, alle porte di Monza. La vittima è una donna di 44 anni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

