La doccia fredda dal 1° gennaio 2026 per chi ha un' auto diesel

Bresciatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 1° gennaio 2026 potrebbe scattare il riallineamento delle accise di benzina e diesel, con il risultato che fare gasolio costerà di più, mentre rifornirsi di verde un po' meno. E sì perché il paradosso è che ancora oggi il carburante più inquinante, il gasolio, viene tassato dallo Stato meno. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

