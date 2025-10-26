La diva del Bataclan debutta il 28 ottobre al Teatro Vascello

Ildifforme.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo spettacolo dissacrante e provocatorio affronta il tema delle false vittime della strage parigina del Bataclan. La falsa vittima rappresenta ciò che tutti noi siamo quando desideriamo riconoscimento per le nostre difficoltà, il bisogno di auto vittimizzazione di fronte alle complessità del mondo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

la diva del bataclan debutta il 28 ottobre al teatro vascello

© Ildifforme.it - La diva del Bataclan debutta il 28 ottobre al Teatro Vascello

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

diva bataclan debutta 28La diva del Bataclan, al Ref una falsa vittima del terrorismo - Un musical dissacrante e provocatorio che affronta il tema delle false vittime della strage parigina del 2015. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Diva Bataclan Debutta 28