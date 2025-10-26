La diva del Bataclan debutta il 28 ottobre al Teatro Vascello
Lo spettacolo dissacrante e provocatorio affronta il tema delle false vittime della strage parigina del Bataclan. La falsa vittima rappresenta ciò che tutti noi siamo quando desideriamo riconoscimento per le nostre difficoltà, il bisogno di auto vittimizzazione di fronte alle complessità del mondo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Dal 28 al 30 ottobre martedì, mercoledì giovedì h 21 LA DIVA DEL BATACLAN Gabriele Paolocà con Claudia Marsicano https://www.teatrovascello.it/2025/06/06/la-diva-del-bataclan/ regia, drammaturgia e liriche Gabriele Paolocà con Claudia Marsicano e co - facebook.com Vai su Facebook
La diva del Bataclan, al Ref una falsa vittima del terrorismo - Un musical dissacrante e provocatorio che affronta il tema delle false vittime della strage parigina del 2015. Segnala msn.com