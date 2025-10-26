La dissidente russa Scherbakova vincitrice del premio Friuli Storia | Putin è il principale ostacolo per la pace
“Il prezzo morale da pagare perché in Russia si realizzino dei cambiamenti nella società, e si affermi la democrazia, sarà molto alto e ben più doloroso della perestrojka degli anni ’90. La maggioranza della popolazione ha per certi versi “normalizzato” questa dittatura, e questa guerra. Trump si. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il 12° premio Friuli Storia è stato assegnato ieri a Udine alla storica e dissidente russa Irina Scherbakova, co-fondatrice dell'Associazione russa Memorial, Premio Nobel per la Pace nel 2022. IL VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
La dissidente Irina Scherbakova: cosa spero per la mia Russia, nonostante tutto - X Vai su X
La dissidente Irina Scherbakova: cosa spero per la mia Russia, nonostante tutto - L’attivista cofondatrice di Memorial (l’associazione insignita del Nobel per la Pace nel 2022) ha ricevuto il Premio Friuli storia per il suo ultimo libro. Riporta repubblica.it
Dall’Unione Sovietica a Putin: il libro di Scherbakova conquista Udine e vince il Premio Friuli Storia - Irina Scherbakova riceve il Premio Friuli Storia a Udine per il libro che intreccia storia, politica e autobiografia della famiglia russa. Si legge su nordest24.it
A Udine il Premio Friuli Storia 2025 a Irina Scherbakova, cofondatrice di Memorial e Premio Nobel per la Pace - Irina Scherbakova, cofondatrice di Memorial e Premio Nobel per la Pace, riceve a Udine il Premio Friuli Storia 2025 per “Le mani di mio padre”. Come scrive nordest24.it