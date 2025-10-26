La disavventura di Enrico | per l' Inps è morto ma lui è ancora vivo
Si chiama Enrico Casella ed è un pensionato della provincia di Lucca. L'Inps, ritenendolo morto per uno scambio di persona, gli ha sottratto tutti i soldi della pensione erogati in questi mesi, concludendo che non gli fossero più dovuti. E così, per riprendersi le somme versate in eccesso, ha "prosciugato" il suo conto. Peccato che Casella è ancora vivo. Alla fine, a rimettere le cose a posto, è bastato un certificato, con tanto di scuse dell'Istituto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
