La dignità irpina nelle parole del Prefetto Ciciliano

Avellinotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maria Sabina Galasso analizza le dichiarazioni del Prefetto Ciciliano e sul suo account Facebook scrive:“Buonasera e scusate se solo ora rivolgo il mio ringraziamento ai sindaci irpini e alla macchina guidata dal Prefetto, dottoressa Rossana Riflesso, in queste ore di forte apprensione per gli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Dignit224 Irpina Parole Prefetto