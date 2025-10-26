La crisi di Bregnano Lavoratori a rischio Sciopero alla Bavelloni

Lo scorso 21 ottobre 2025 si è svolto l’incontro tra la Fiom Cgil di Como, la Rsu e la direzione Bavelloni, durante il quale la direzione ha reso noti alcuni dati, rispetto ai carichi dell’ultimo trimestre dell’anno dell’azienda, specializzata in utensili per la lavorazione del vetro e delle pietre naturali. "Carichi – spiega il sindacato - che non garantiscono ancora la piena saturazione delle ore di produzione, e quindi fino alla fine dell’anno si continuerà con la riduzione oraria su base settimanale, con la perdita di parte di salario per lavoratori e lavoratrici continua: questo purtroppo non ci ha stupito pur sapendo che in generale il settore di riferimento non è in calo: evidentemente il potenziamento della rete di vendita ancora non sta dando i suoi frutti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

