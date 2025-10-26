La crisi dell’industria cassa integrazione record in lombardia | 17,9% in più in un anno
Milano, 26 ottobre 2025 – Nel primo semestre il ricorso alla c assa integrazione è cresciuto del 17,9% in Lombardia. In ore sono 8,5 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2024: 56 milioni quelle che le imprese hanno introdotto tra gennaio e giugno tra cassa ordinaria, straordinaria e in deroga. Emergenza casa e disuguaglianze. Boom degli sfratti e delle morosità. Delpini: "Basta egoismo e avidità" Il bilancio dell’Inps, elaborato dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre (Associazione artigiani e piccole imprese), ha calcolato il peso degli ammortizzatori sociali nelle attività manifatturiere attive nelle province. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Pierburg/Rheinmetall a Livorno: la cessione del settore civile tra crisi industriale e riarmo - facebook.com Vai su Facebook
Landini in piazza per l’industria: “Crisi pesante, governo assente” - X Vai su X
La crisi dell’industria, cassa integrazione record in lombardia: 17,9% in più in un anno - Nel primo semestre autorizzate 56 milioni di ore di ammortizzatori sociali Lodi paga il prezzo peggiore (+156%): anche Brescia e Sondrio tra le prime Varese è l’unico territorio dove il dato è diminui ... Riporta ilgiorno.it
Lavoro, Toscana ancora in crisi: +37,9% di ore di cassa integrazione nei primi sei mesi 2025 - I segnali di difficoltà arrivano da diversi settori, a partire da moda e manifattura ... Come scrive lanazione.it
Cassa Integrazione, l’Alto Adige resiste mentre il resto d’Italia soffre - Nel primo semestre del 2025 le ore di Cassa Integrazione aumentano del 21,8% a livello nazionale, ma la provincia di Bolzano registra una diminuzione del 4,2%, confermando la resilienza del suo tessut ... Da altoadige.it