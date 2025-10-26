La crisi dell’industria cassa integrazione record in lombardia | 17,9% in più in un anno

Milano, 26 ottobre 2025 – Nel primo semestre il ricorso alla c assa integrazione è cresciuto del 17,9% in Lombardia. In ore sono 8,5 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2024: 56 milioni quelle che le imprese hanno introdotto tra gennaio e giugno tra cassa ordinaria, straordinaria e in deroga. Emergenza casa e disuguaglianze. Boom degli sfratti e delle morosità. Delpini: "Basta egoismo e avidità" Il bilancio dell’Inps, elaborato dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre (Associazione artigiani e piccole imprese), ha calcolato il peso degli ammortizzatori sociali nelle attività manifatturiere attive nelle province. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

