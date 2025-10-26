La coinquilina la rinchiude in garage per 5 anni | Era costretta a defecare nella pentola e a mangiare porridge mischiato a detersivo per piatti

“ Contenzione illegale con tortura o atti di barbarie ” nei confronti di una donna per 5 anni. Questa l’accusa che mercoledì 22 ottobre la procura di Nantes ha formulato ai danni di un uomo di 82 anni e una 60enne. Come riportano i media, incluso “ Le Parisien ” la vittima è una donna di 45 anni tenuta prigioniera a Saint-Molf, nella Loira Atlantica, dalla sua coinquilina e dal compagno di quest’ultima. La 45enne, “psicologicamente fragile”, è stata ricoverata in ospedale in stato di ipotermia, ha fatto sapere il procuratore di Nantes Antoine Leroy, che ha aggiunto come la donna sia stata costretta a vivere nel giardino o in un garage annesso alla casa in cui risiedevano i due imputati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

