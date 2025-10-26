La città come non l’avete mai vista le Narni Kids Maps fanno ancora centro | importante riconoscimento
Le “Narni Kids Map” ricevono l’attestato di buona pratica territoriale per un’Italia più sostenibile 2025. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito da Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS) per le iniziative che promuovono sostenibilità, comunità e innovazione sociale. Il. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
