La Cina snobba il ministro degli Esteri tedesco | annullata la visita di Wadephul
Sta facendo discutere, in Germania, il flop del ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul (Cdu), il quale è stato costretto ad annullare la visita programmata in Cina a causa della mancanza di disponibilità per incontri ufficiali. A pesare, sulle relazioni tra Berlino e Pechino, sono le tensioni diplomatiche relative a commercio e guerra in Ucraina. Wadephul avrebbe dovuto incontrare il suo omologo Wang Yi per discutere di controlli cinesi sulle esportazioni di terre rare e chip, che colpiscono l’industria tedesca, e del sostegno di Pechino alla Russia. La decisione di annullare il viaggio, dovuta alla mancata conferma di altri incontri, sottolinea il deterioramento delle relazioni tra la Cina e la Germania sotto l’egida dell’atlantista Merz. 🔗 Leggi su It.insideover.com
