La chitarra nella roccia | Uno stupefacente Lucio Corsi dal vivo

Una serata di rock d’autore nella prestigiosa cornice di un capolavoro architettonico del dodicesimo secolo l’ambizioso progetto realizzato nel luglio scorso da Lucio Corsi col suo “fratello artistico” Tommaso Ottomano a Chiusdino, nel Senese, oggi raccontato nel film concerto «La chitarra nella roccia - Lucio Corsi dal vivo all’ Abbazia di San Galgan o». Diretto dallo stesso Ottomano e. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - «La chitarra nella roccia»: Uno stupefacente Lucio Corsi dal vivo

