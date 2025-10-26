La cerniera lampo cambia volto dopo un secolo | la rivoluzione dell' azienda giapponese Ykk

Wired.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'azienda Ykk ha presentato AiryString, inaugurando una nuova generazione di cerniere lampo più leggere, flessibili e integrate nei capi. 🔗 Leggi su Wired.it

la cerniera lampo cambia volto dopo un secolo la rivoluzione dell azienda giapponese ykk

© Wired.it - La cerniera lampo cambia volto dopo un secolo: la rivoluzione dell'azienda giapponese Ykk

Leggi anche questi approfondimenti

cerniera lampo cambia voltoLa cerniera lampo cambia volto dopo un secolo: la rivoluzione dell'azienda giapponese Ykk - L'azienda Ykk ha presentato AiryString, inaugurando una nuova generazione di cerniere lampo più leggere, flessibili e integrate nei capi ... Si legge su wired.it

Quando la zip è globale: ecco perché l’alta moda premia il made in Italy delle cerniere Lampo - Mentre il settore moda sta attraversando una trasformazione profonda e certo non indolore dal punto di vista economico e finanziario — secondo l’ultimo studio della ... Riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Cerniera Lampo Cambia Volto