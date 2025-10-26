La casa per l’autonomia è realtà Sarà abitata da 3 ragazzi autistici

Un appartamento ad Agrate diventa simbolo di speranza. In via Rossini, dove un gruppo di famiglie e Cascina San Vincenzo, l’associazione di Concorezzo che da più di 20 anni si occupa di ragazzi autistici, hanno tagliato il nastro della casa, un vero laboratorio di autonomia per tre di loro. L’obiettivo è garantire un presente e un futuro ai giovani che "vada oltre la presenza nel tempo di genitori e parenti più stretti, nell’ambito del ‘ Dopo di noi ’". Il piano può contare su altre due colonne: Offertasociale, l’azienda pubblica del welfare controllata dai comuni del Vimercatese e del Trezzese, e il “ Fondo Grappolo ” che sostiene l’iniziativa dal punto di vista economico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

