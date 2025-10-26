La Casa della salute mobile fa tappa a Miglianico | quattro giorni di esami gratuiti e senza prenotazione
La Casa della salute mobile della Asl arriva a Miglianico da mercoledì 29 a venerdì 31 ottobre e lunedì 3 novembre. Si tratta di una struttura dove sarà possibile sottoporsi a esami gratuiti, senza prenotazione, semplicemente presentandosi con la tessera sanitaria. La Casa della salute mobile. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
