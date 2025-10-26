La Casa della salute mobile fa tappa a Miglianico | quattro giorni di esami gratuiti e senza prenotazione

Chietitoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Casa della salute mobile della Asl arriva a Miglianico da mercoledì 29 a venerdì 31 ottobre e lunedì 3 novembre. Si tratta di una struttura dove sarà possibile sottoporsi a esami gratuiti, senza prenotazione, semplicemente presentandosi con la tessera sanitaria. La Casa della salute mobile. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

casa salute mobile faLa Casa della salute mobile fa tappa a Miglianico: quattro giorni di esami gratuiti e senza prenotazione - In piazza Umberto I, da mercoledì 29 a venerdì 31 ottobre e lunedì 3 novembre, ci si potrà sottoporre a diversi controlli riservati ai cittadini residenti nel territorio della Asl Lanciano Vasto Chiet ... Si legge su chietitoday.it

Asl, screening mobile 'casa della salute' 9 tappe ad aprile - Nove nuove tappe ad aprile del progetto "Abruzzo in salute", finanziato dalla Regione Abruzzo per portare con un ambulatorio mobile "La casa della salute" i servizi sanitari di prossimità in ... Secondo ansa.it

Renato Vallanzasca, peggiorano le sue condizioni di salute: fa sempre più fatica a camminare - Peggiorano le condizioni di Renato Vallanzasca, ex boss della banda della Comasina (una dei più potenti e feroci gruppi criminali presente a Milano in quegli anni 70- Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Casa Salute Mobile Fa