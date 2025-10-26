La capolista rallenta Aurora ripresa nel finale
Castel Di Lama 1 Aurora Treia 1: Luzi, Hoxholli, Voltattorni, Di Lorenzo (9’ st Calvaresi), Mancini (38’ st Palatroni), Raschioni, Maoloni, Pietrucci, Senghor, Kane (26’ st Maamri), Lalaj (13’ st Leoni). All. Oresti. AURORA TREIA: Testa, Calamita, Dominino, Alla, Ballanti, Tavoni, Guglielmo (17’ st Gabrielli), Guzzini (24’ st Zeqiri), Cirrottola (29’ st Melchiorri), Borrelli (39’ st Bartolini), Mazzoni ( 39’ st Arias). All. Ricci. Arbitro: Esposito di San Benedetto. Reti: 11’ Cirrottola, 49’ st Segnhor. Un pareggio all’ultima curva non può che lasciare l’amaro in bocca all’Aurora Treia che già si vedeva in tasca la settima vittoria in otto giornate: un colpaccio di Senghor però ha scombinato i piani della squadra di Ricci, regalando al Castel di Lama un punto che alla luce del gap di classifica e dello svantaggio nel tempo di recupero, sembrava ormai solo un miraggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
