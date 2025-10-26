La camminata più magica da fare in autunno tra i boschi incantati della Valle Intelvi adatta a tutti

C’è un luogo in Valle Intelvi dove l’autunno sembra fermare il tempo.Il sentiero che parte da Ponna Superiore e raggiunge l’Alpe Claino è un piccolo viaggio dentro la magia dei boschi: una camminata facile, adatta a tutti, che si snoda tra faggi e castagni illuminati da mille sfumature di giallo. 🔗 Leggi su Quicomo.it