La Bcc Abruzzi e Molise cerca personale | indetta la selezione per giovani under 30

La Banca di credito cooperativo Abruzzi e Molise cerca personale che non abbia più di 30 anni compiuti. La banca nata ad Atessa, infatti, ha indetto un bando di selezione per titoli ed esami per la creazione di un elenco di idonei da cui attingere per eventuali future assunzioni di impiegati.La. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

bcc abruzzi molise cercaLa Bcc Abruzzi e Molise cerca personale: indetta la selezione per giovani under 30 - La selezione prevede una sessione di esami di idoneità per eventuali future esigenze di personale dipendente e si rivolge a candidati nati a partire dal 1° gennaio 1995 ... chietitoday.it scrive

bcc abruzzi molise cercaLa Bcc Abruzzi e Molise cerca personale - E' attiva, infatti, una selezione del personale, rivolta a giovani nati dopo il primo gennaio 1995 e residenti nei comuni ... Da abruzzolive.tv

