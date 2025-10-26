Kiev attacco russo con i droni | tre morti e tra i feriti anche 6 bambini
Un nuovo attacco russo con droni viene segnalato dai media ucraini che parlano di tre morti e almeno 20 feriti, di cui 6 bambini. Secondo quanto riferito dal Kiev Independent, Mosca avrebbe colpito alcuni edifici residenziali della capitale causando numerose esplosioni e incendi. Secondo quanto detto dal sindaco Vitali Klitscko, un palazzo è stato colpito nel distretto della Desna riportando danni. 🔗 Leggi su Feedpress.me
