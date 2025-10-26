Kiev attacco russo con i droni | tre morti e tra i feriti anche 6 bambini

Feedpress.me | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo attacco russo con droni viene segnalato dai media ucraini che parlano di tre morti e almeno 20 feriti, di cui 6 bambini. Secondo quanto riferito dal Kiev Independent, Mosca avrebbe colpito alcuni edifici residenziali della capitale causando numerose esplosioni e incendi. Secondo quanto detto dal sindaco Vitali Klitscko, un palazzo è stato colpito nel distretto della Desna riportando danni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

kiev attacco russo con i droni tre morti e tra i feriti anche 6 bambini

© Feedpress.me - Kiev, attacco russo con i droni: tre morti e tra i feriti anche 6 bambini

Altri contenuti sullo stesso argomento

kiev attacco russo droniAttacco russo contro Kiev. Trump: «Vorrei che la Cina ci aiutasse con la Russia» - M dalle regioni russe di Rostov e Kursk, accompagnati da 62 droni d'attacco e droni esca di tipo Shahed. Riporta editorialedomani.it

kiev attacco russo droniKiev, attacco russo con i droni: tra i 26 feriti anche 6 bambini - Un nuovo attacco russo con droni viene segnalato dai media ucraini che parlano di almeno 26 feriti, di cui 6 bambini . Da msn.com

kiev attacco russo droniGuerra Ucraina, Kiev sotto attacco nella notte: un morto e 10 feriti. Il sindaco: «Esplosioni e incendi, cittadini nei rifugi» - Vertice della coalizione dei Volenterosi a Londra, dove Zelensky accusa Putin di puntare ad «un disastro umanitario quest'inverno in Ucraina» dopo i raid russi contro ... leggo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Kiev Attacco Russo Droni