Un nuovo attacco russo con droni viene segnalato dai media ucraini che parlano di tre morti e almeno 20 feriti, di cui 6 bambini. Secondo quanto riferito dal Kiev Independent, Mosca avrebbe colpito alcuni edifici residenziali della capitale causando numerose esplosioni e incendi. Secondo quanto detto dal sindaco Vitali Klitscko, un palazzo è stato colpito nel distretto della Desna riportando danni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Kiev, attacco russo con i droni: tre morti e tra i feriti anche 6 bambini