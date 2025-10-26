Kiev attacco russo con i droni | tra i 26 feriti anche 6 bambini

Un nuovo attacco russo con droni viene segnalato dai media ucraini che parlano di almeno 26 feriti, di cui 6 bambini. Secondo quanto riferito dal Kiev Independent, Mosca avrebbe colpito alcuni edifici residenziali della capitale causando numerose esplosioni e incendi. Secondo quanto detto dal sindaco Vitali Klitscko, un palazzo è stato colpito nel distretto della Desna riportando danni al secondo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

