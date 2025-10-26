Kean dopo il gol contro il Bologna | Così non basta ed ora dobbiamo pensare alla sfida contro l’Inter…

Inter News 24 Kean ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida imminente contro l’Inter in campionato: le parole del centravanti della Nazionale. La Fiorentina ha conquistato un pareggio in extremis contro il Bologna al Franchi grazie a un calcio di rigore trasformato da Moise Kean. Il gol del 2-2, che ha riacchiappato i rossoblù nel finale di partita, è stato fondamentale per dare nuova energia alla squadra viola. Al termine della sfida, Kean ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, mostrando grande determinazione per il futuro. « A spostare la stagione possiamo essere solo noi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Kean dopo il gol contro il Bologna: «Così non basta ed ora dobbiamo pensare alla sfida contro l’Inter…»

