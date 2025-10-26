Katy Perry festeggia il compleanno e ufficializza il nuovo amore con Justin Trudeau

Ormai è ufficiale: Katy Perry, dopo la rottura con Orlando Bloom, ha ritrovato l'amore che questa volta ha le sembianze di Justin Trudeau. La love story tra i due è passata di livello uscendo allo scoperto: la cantante ha festeggiato il compleanno con l'ex ministro canadese a Parigi dove i due sono stati paparazzati romanticamente mano nella mano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Katy Perry festeggia il compleanno e ufficializza il nuovo amore con Justin Trudeau

