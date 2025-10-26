Katy Perry e Justin Trudeau allo scoperto la coppia festeggia il compleanno di lei a Parigi | Hanno un’intesa naturale

Ilfattoquotidiano.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scrive TMZ, lo riprende People. Praticamente un gossip al quale non si può sfuggire. Katy Perry e Justin Trudeau hanno fatto la loro prima apparizione pubblica come coppia sabato 25 ottobre. Dove? Hanno visto uno spettacolo di cabaret al Crazy Horse di Parigi per festeggiare il 41esimo compleanno della pop star. La cantante e l’ex primo ministro canadese, 53 anni, fanno parlare gli appassionati di cronaca rosa già dalla scorsa estate, quando sono stati avvistati a Montreal. Perry è fresca di separazione da Orlando Bloom mentre Trudeau si è separato dalla moglie Sophie Grégoire nel 2023, dopo 18 anni di matrimonio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

katy perry e justin trudeau allo scoperto la coppia festeggia il compleanno di lei a parigi hanno un8217intesa naturale

© Ilfattoquotidiano.it - Katy Perry e Justin Trudeau allo scoperto, la coppia festeggia il compleanno di lei a Parigi: “Hanno un’intesa naturale”

Argomenti simili trattati di recente

katy perry justin trudeauKaty Perry e Justin Trudeau allo scoperto, la coppia festeggia il compleanno di lei a Parigi: “Hanno un’intesa naturale” - La cantante e l'ex premier canadese avvistati insieme al Crazy Horse per festeggiare il compleanno di lei. Secondo ilfattoquotidiano.it

katy perry justin trudeauKaty Perry e Justin Trudeau sono una coppia e non si nascondono più: il video della prima uscita pubblica - La loro relazione ufficializzata a Parigi dopo uno spettacolo di cabaret al Crazy Horse Paris, in occasione del festeggiamento dei ... Lo riporta fanpage.it

katy perry justin trudeauParigi, Justin Trudeau e Katy Perry: le immagini della prima uscita pubblica - In occasione del 45o compleanno di Katy Perry, la cantate americana si mostrata per la prima volta in pubblico con l'ex primo ministro canadese Justin Trudeau a Parigi. repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Katy Perry Justin Trudeau