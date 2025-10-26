Katy Perry e Justin Trudeau allo scoperto la coppia festeggia il compleanno di lei a Parigi | Hanno un’intesa naturale

Lo scrive TMZ, lo riprende People. Praticamente un gossip al quale non si può sfuggire. Katy Perry e Justin Trudeau hanno fatto la loro prima apparizione pubblica come coppia sabato 25 ottobre. Dove? Hanno visto uno spettacolo di cabaret al Crazy Horse di Parigi per festeggiare il 41esimo compleanno della pop star. La cantante e l’ex primo ministro canadese, 53 anni, fanno parlare gli appassionati di cronaca rosa già dalla scorsa estate, quando sono stati avvistati a Montreal. Perry è fresca di separazione da Orlando Bloom mentre Trudeau si è separato dalla moglie Sophie Grégoire nel 2023, dopo 18 anni di matrimonio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

