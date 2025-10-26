Kate Middleton si è presa una pausa | il vero motivo dell’assenza in pubblico
Kate Middleton (e in realtà anche il Principe William ) si è presa una piccola pausa. Qualcuno potrebbe pensare allo scandalo del Principe Andrea: in realtà, il Principe e la Principessa del Galles non si stanno “nascondendo” dall’opinione pubblica. Tutt’altro. La stampa inglese non parla d’altro che di Andrea (e di Sarah Ferguson), e dunque la Famiglia Reale è nell’occhio del ciclone. Ma Kate e William stanno semplicemente facendo quello che amano fare: i genitori. Perché Kate Middleton e il Principe William sono stati assenti. Durante la settimana appena trascorsa, né Kate Middleton e né il Principe William sono apparsi in pubblico, e lo zio Andrea non c’entra nulla con questa decisione. 🔗 Leggi su Dilei.it
Il principe William chiese la mano dell’allora Kate Middleton durante un viaggio in Kenya nell’ottobre 2010. Quindici anni dopo, quello zaffiro scintillante resta con tutta probabilità l’anello di fidanzamento più iconico di sempre - X Vai su X
Kate Middleton abbraccia una giovane fotografa malata di cancro - facebook.com Vai su Facebook
Kate Middleton si è presa una pausa: il vero motivo dell’assenza in pubblico - Kate Middleton e il Principe William si sono presi una piccola pausa e non c’entra lo scandalo di Andrea: il tempo in famiglia ... dilei.it scrive
Kate Middleton "presa in giro" dalla famiglia reale per un'abitudine (poi corretta): «Mi dicono che parlo troppo» - Kate Middleton è oggi considerata un modello di eleganza e rigore istituzionale, ma anche lei, ai primi tempi dopo l’ingresso nella Famiglia Reale, ha dovuto fare i conti con alcuni piccoli errori ... Riporta leggo.it
Kate Middleton, anelli per 336mila euro e battute impertinenti - Kate Middleton ha sfoggiato in un solo giorno cinque anelli del valore di 336mila euro. Lo riporta dilei.it