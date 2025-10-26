Kate Middleton (e in realtà anche il Principe William ) si è presa una piccola pausa. Qualcuno potrebbe pensare allo scandalo del Principe Andrea: in realtà, il Principe e la Principessa del Galles non si stanno “nascondendo” dall’opinione pubblica. Tutt’altro. La stampa inglese non parla d’altro che di Andrea (e di Sarah Ferguson), e dunque la Famiglia Reale è nell’occhio del ciclone. Ma Kate e William stanno semplicemente facendo quello che amano fare: i genitori. Perché Kate Middleton e il Principe William sono stati assenti. Durante la settimana appena trascorsa, né Kate Middleton e né il Principe William sono apparsi in pubblico, e lo zio Andrea non c’entra nulla con questa decisione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton si è presa una pausa: il vero motivo dell’assenza in pubblico