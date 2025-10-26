Karate | Gaia Durante giovane atleta teatina della TenRyu Karate Chieti ha conquistato il titolo di campionessa italiana

Gaia Durante, giovane atleta della TenRyu Karate Chieti, ha conquistato il titolo di campionessa italiana esordienti nella specialità kata al campionato italiano Fijlkam 2025, disputato al Palapellicone di Ostia, sabato 25 e domenica 26 ottobre. “Un grande risultato per la nostra società e per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali. OctoSound · Winner. Prime medaglie, prime emozioni Sono oro Nicolò Narducci e Gaia Durante al Campionato Italiano Esordienti 2025 del Kata - facebook.com Vai su Facebook

