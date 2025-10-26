L’ex vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, subentrata a Joe Biden, dopo il suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca, e poi sconfitta da Donald Trump, potrebbe decidere di ricandidarsi. Ad ammetterlo è lei stessa, intervistata da Laura Kuessberg della BBC per promuovere il suo libro, intitolato 107 Days, che racconta la sua breve e inaspettata campagna elettorale. La giornalista le ha domandato se, secondo lei, le sue nipoti vedranno mai una donna seduta alla scrivania dello Studio Ovale. Harris è convinta di sì e, incalzata dalla reporter, si è detta aperta alla possibilità di un nuovo tentativo da parte sua. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Kamala Harris potrebbe ricandidarsi alla presidenza degli Stati Uniti