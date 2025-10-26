Kabel test verità a Firenze In campo c’è l’ex di lusso

Big match per la Kabel. Questa sera alle 20 la formazione pratese affronta il Firenze Volley in trasferta al Pala Mattioli (arbitri Nannicini e Manneschi). Dopo due tiratissimi successi al tie-break, Prato va a fare visita ad una delle squadre più attrezzate del torneo in quello che può essere a tutti gli effetti un bel test di crescita. Campo e avversaria conosciuti, e non solo per le recenti amichevoli estive. Gabriele Coletti è un ex di lusso, ancora molto amato dalla tifoseria pratese per le belle cose fatte vedere in serie B e per la serietà dimostrata; Alessio Nuti è un pratese doc. Firenze, appena retrocessa dalla Serie B, arriva a questa sfida dopo aver ceduto al quinto in casa di Livorno, ma anche dopo aver battuto, all’esordio, la Turris Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

