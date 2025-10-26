Juventus | Zhegrova talento frenato

Un acquisto in sospeso Edon Zhegrova, arrivato alla Juventus dal Lille nell’estate 2025, è diventato un enigma. Il kosovaro, acquistato da Damien Comolli per rafforzare l’attacco con le sue qualità nell’uno contro uno e il fiuto per gol e assist, ha giocato solo 36 minuti in stagione. Un anno fa, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

